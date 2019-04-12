وزير الزراعة يفتتح موسم زراعة القطن بكفر الشيخ.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: يتوجه الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غداً السبت بعض المشروعات الزراعية بمحافظة كفر الشيخ. ويتفقد أبو ستيت، محطة بحوث سخا، والبرنامج الوطني لتربية وإنتاج تقاوي القمح والفول البلدي، وأيضًا محاصيل العلف والبصل والمحاصيل الزيتية. ومن المتوقع أن يفتتح الوزير، موسم زراعة القطن بمحطة بحوث سخا وزيارة محطتي إعداد التقاوى لمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، وزيارة أنشطة الإنتاج الحيواني.

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