مختار جمعة يطلق أطلس الأوقاف وخطة رمضان في مؤتمر صحفي.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤتمرًا صحفيًا، في الواحدة ظهر غد السبت، بقاعة الاجتماعات الكبرى بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر.

ويتناول اللقاء عددا من القضايا الخاصة بالوزارة وبهيئة الأوقاف في حضور قيادات الوزارة والهيئة مجتمعين لأول مرة.

ويشهد اللقاء سيتم عرض أطلس الأوقاف كاملا في سبعة وثمانين مجلدا، وبعض الأفلام الوثائقية عن بعض أعمال الوزارة من إنتاج وحدة الإنتاج المشتركة بين كل من الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وخطة الوزارة والهيئة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك، وأحدث إصدارات الأوقاف ومشروعاتها العلمية ، وكثيرا من الأمور الدعوية والإدارية.