أخبار مصر | أمانة حزب المحافظين بالسيدة زينب تعلن استقالتها بالإجماع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمانة حزب المحافظين بالسيدة زينب تعلن استقالتها بالإجماع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أمانة حزب المحافظين بالسيدة زينب، بالإجماع، استقالتها من حزب المحافظين وسحب توقيعاتهم على استمارات العضوية المقدمة للأمانة العامة من تاريخه.

وتابع بيان للأمانة: نتقدم لأهالي السيدة زينب بالاعتذار عن قيامنا بتدشين الأمانة باحتفاليه داخل الأمانة العامة للحزب دون أخذ أي ضمانات لتنفيذ وعود قيادات الحزب التي لم يتم الوفاء بها حتى الآن واعتراضنا على الانحراف السياسي والإنفراد بالقرارات المصيرية وتهميش الآخرين.