أخبار مصر | وزير الأوقاف: نتوسع في انضمام الواعظات للمشاركة في العمل الدعوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: نتوسع في انضمام الواعظات للمشاركة في العمل الدعوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بالواعظات، بحضور بعض من قيادات الوزارة، وذلك بقاعة حراء بديوان عام الوزارة.

وفي بداية كلمته رحب محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالواعظات، وبخاصة الواعظات الجديدات الملتحقات بالعمل الدعوي بالوزارة، مطالبًا إياهن بضرورة مواصلة الجهد في التحصيل العلمي، وأن عليهن بذل جهد أكبر لتشكيل الوعي التجديدي، موضحا: نؤمل كثيرًا على دوركن في العمل الدعوي ونشر الفكر الوسطي المستنير بالحكمة والموعظة الحسنة للناس جميعًا.

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وأكد أن هدفنا التوسع في انضمام الواعظات المتميزات كمًا وكيفًا للمشاركة في العمل الدعوي، حتى تعطي الدعوة ثمارها المرجوة على الفرد والمجتمع، مشيرا إلى أن انضمام مجموعة جديدة من الواعظات المتميزات بواقع اثنتين وعشرين واعظة للعمل الدعوي بالوزارة - والتي تم اختيارهن من خلال اختبارات متنوعة - يعد إضافة كبيرة لمجال الدعوة، مؤكداً أن كل الواعظات متميزات علمًا وأداءً وثقافة.

وأوضح أنه لأول مرة في تاريخ الوزارة يتم فتح المجال لمشاركة الواعظات في مرافقة بعثة الحج، من خلال الدفع بـعدد تسع واعظات منهن لمرافقة بعثة الحج، مضيفا أن من تم ترشيحهن أهل لهذه المهمة، كما أن المجتمع ينتظر منهن دورًا كبيرًا في العمل الدعوي والتنويري .

وتابع: تم توقيع برتوكول تعاون بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف لإقامة (١٢٠٠٠) ملتقى فكري في شهر رمضان المبارك، بهدف بيان يسر وسماحة الإسلام، ونشر مكارم الأخلاق، والقيم الإنسانية، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا، وذلك في ألف مسجد من المساجد الكبرى، بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعية، يحاضر في كل لقاء إمام من أئمة الأوقاف، وواعظ من وعاظ الأزهر، أو أستاذ من أساتذة الجامعة، بالإضافة إلى أن الوزارة حرصت على مشاركة عدد من الواعظات في الملتقيات الفكرية والقوافل الدعوية من خلال مضاعفة الجهود في الدروس الرمضانية، موضحًا أن لدينا خطة رمضانية موسعة في شهر رمضان المبارك، نركز فيها على قضايا القيم، والأخلاق، والتعامل، والسلوك الإنساني القويم .