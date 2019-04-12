أخبار مصر | بخمس لغات إفريقية.. "الأوقاف" تترجم خطبة الجمعة إلى 14 لغة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بخمس لغات إفريقية.. "الأوقاف" تترجم خطبة الجمعة إلى 14 لغة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة الأوقاف، في ترجمة خطبة الجمعة إلى اللغة الأمهرية لتكون اللغة الرابعة عشر في الترجمة منهم خمس لغات موجهة لإفريقيا هي العربية والإنجليزية، والفرنسية، والسواحيلية، والأمهرية .

وكانت قد قررت الوزارة نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا ، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.

يأتي ذلك في إطار الواجب التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.