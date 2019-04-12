أخبار مصر | عاجل.. بيان شديد اللهجة لـ"الأزهر" ردا على الهتافات العنصرية ضد "صلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان شديد اللهجة لـ"الأزهر" ردا على الهتافات العنصرية ضد "صلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة الهتافاتِ العنصرية التي أطلقها بعض مشجعي نادي "تشيلسي"، مساء أمس الخميس، ضدَّ الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي "ليفربول"، قبل لقاء الفريقين المرتقب في الدوري الإنجليزي، وذلك على خلفية أن اللاعب عربي "مسلم".

وأكد المرصد أن تلك التجاوزات عنصرية مقيتة ومؤشر خطير يدلل على أن الممارسات المتطرفة لا تقف عند حدِّ كراهية المسلمين في الشوارع أو الاعتداء على دور عبادتهم، بل وصل صداها إلى ملاعب الكرة، مشددًا على رفضه ثقافة الكراهية التي صدَّرتها بعض وسائل الإعلام الغربية ونجم عنها أحداث إرهابية ضد المسلمين.

وأشاد المرصد ببيان نادي "ليفربول" الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، حيث وصف الهتافات بأنها تمييزية وجريمة كراهية، مشيرا إلى أن الإساءات التي طالت "صلاح" لم تكن الأولى من نوعها، إذ إنه تعرَّض لفعل مماثل من قبل أحد مشجعي نادي "وست هام يونايتد" الإنجليزي قبل شهرين لافتا إلى أن العالم أجمع قد شاهد في الآونة الأخيرة الأخلاق الحميدة والمواقف الإنسانية التي قدَّمها صلاح، معتبرًا أن تصحيح صورة الإسلام المغلوطة عمادها الأساسي هو المعاملة الحسنة والخلق القويم.

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وأوضح المرصد أن الاعتداء على الآخر بالقول أو الفعل أمر غير مقبول ترفضه كافة الأعراف والديانات التي كرمت الإنسان بغضِّ النظر عن دينه أو جنسه أو لونه، داعيًا مجتمعات العالم إلى نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر، التي جسَّدها الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان في وثيقة "الأخوة الإنسانية"؛ لنشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام.

وكان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف قد رصد ردود فعل الصحافة العالمية على تلك الهتافات البغيضة التي وصفت المصري محمد صلاح بأنه "إرهابي مفجِّر"، فعلى صعيد الصحافة الناطقة بالإنجليزية، نشرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية بيانَ نادي "ليفربول" الذي أكد أن الهتافات ضد "صلاح" تُعدُّ أمرًا خطيرًا ومزعجًا، وطالب "باتخاذ إجراء في حق مشجعي نادي تشيلسي المتهمين في هذه الواقعة".

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن مشجعي تشيلسي الثلاثة تم منعهم من دخول ملعب "إيدن" التابع لفريق "سلافيا براغ" عقب هتافاتهم العنصرية.

ونقلت الصحيفة ما ذكره نادي "تشيلسي" بشأن الحادث، حيث أكد النادي رفضه لأي سلوك عنصري، موضحًا أنه سيتخذ الإجراءات الصارمة في حق المتورطين في هذا الحادث. من جهته أشار موقع "بي بي سي" البريطاني إلى أنه تمَّ التعرف على ثلاثة من الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو، وأن نادي تشيلسي يعمل على التعرف على الثلاثة الآخرين، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صلاح لهتافات عنصرية.