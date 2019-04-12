أخبار مصر | 3 ندوات لمركز الأزهر العالمي للفتوى "بالإسكندرية" للتوعية الأسرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 ندوات لمركز الأزهر العالمي للفتوى "بالإسكندرية" للتوعية الأسرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وحدة "لم الشمل" التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وبالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة؛ ثلاث ندوات توعوية بمحافظة الإسكندرية، وذلك؛ لمناقشة القضايا الأسرية والمجتمعية، والتعريف بها، والتوعية بآليات المحافظة عليها، وذلك بهدف بناء أسرة واعية مستقرة.

وعقدت الندوة الأولى بمنطقة الاسكندرية الأزهرية، وناقشت دور وحدة لم الشمل، والهدف من برنامج التوعية الأسرية، ودور الأخصائيين في مواجهة ظاهرة التفكك الأسري في المجتمع.

وحظيت الندوة بتفاعل كبير من المشاركين، من خلال طرح العديد من الأسئلة، حول نوعية الخلافات التي يبادر الأخصائي إلى حلها في معهده وكيفية التدخل فيها، بما يحافظ على الطالب وخصوصيته الأسرية.

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وركزت محاور الندوة الثانية، والتي عقدت بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، علي مكانة الأسرة في الإسلام، والتشريعات التي وضعها الشرع لحماية الأسرة من التفكك، وكيفية اختيار الزوج.

وناقشت الندوة الثالثة، التى احتضنتها مكتبة الاسكندرية، دور المرأة في نجاح الأسرة، وكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وأهمية التنشئة المجتمعية للأبناء، فضلا عن زواج الصغيرات والقاصرات وحكم زواج المسيار.

جدير بالذكر أن تلك الندوات تأتي في إطار الحملات التوعوية التي أطلقها الأزهر الشريف مؤخرا، تحت شعار «أسرة مستقرة = مجتمع آمن»، للتعريف بالأسرة، وإبراز دورها في المجتمع، وتعريف الناس بكيفية معالجة المشكلات اليومية التي تواجه الأسرة المصرية وتوعيتهم بسلبيات الزواج المبكر.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بالأسرة وتماسكها والمحافظة عليها.