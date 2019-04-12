أخبار مصر | تكريم بطل السباحة محمد الحسيني في مهرجان "ارسم فرحة" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم بطل السباحة محمد الحسيني في مهرجان "ارسم فرحة" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السباح المصري محمد الحسيني، إنه رفع علم مصر عام 2016 بعبوره للمانش فقام بتمرينات كثيرة ومحاولات أدت إلى حصوله على 4 ميداليات وتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أول مصاب بمتلازمة داون يعبر بحر المانش خلال تكريمه على هامش مشاركته في مهرجان "ارسم فرحة" الذي نظمته مؤسسة Un arts، بالتعاون مع حملة بنفكر لبكرة، أنه يحاول أن يفعل شيئا لرفع اسم مصر أم الدنيا عاليا.

وشارك محمد الحسيني فى بطولات محلية ودولية عديدة، أبرزها بطولة العالم لذوى الإعاقة الذهنية بإيطاليا فى فلورنسا 2016، و3 بطولات دولية بالغردقة.

وكان قد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشاب محمد الحسينى، بطل السباحة من ذوى الإعاقة ومتلازمة داون، خلال تكريم عددًا من الشباب خلال ختام فعاليات منتدى شباب العالم الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ.