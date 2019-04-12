أخبار مصر | استعراضات وهدايا في مهرجان "ارسم فرحة" احتفالا بالأطفال الأيتام (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعراضات وهدايا في مهرجان "ارسم فرحة" احتفالا بالأطفال الأيتام (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت لجنة فنون متحدي الإعاقة، بمنظمة الأمم المتحدة "Unarts" بالتعاون مع حملة بنفكر لبكرة، مهرجان "ارسم فرحة" احتفالا بالأطفال الأيتام من ذوي الإعاقة.

وشارك في المهرجان أعداد كبيرة من الأطفال الأيتام من ذوي الإعاقة، حيث قامت Unarts بتنظيم استعراضات شارك فيها الأطفال على ألحان الأغاني الوطنية وأغاني الفنان محمد منير؛ لإدخال البهجة على الأطفال المشاركين وقاموا بتوزيع الهدايا عليهم.

ويحتفل العالم في أول جمعة من إبريل من كل عام، بالأطفال الأيتام لإدخال الفرحة على قلوبهم، والتركيز على احتياجات اليتيم العاطفية، ولفت انتباه العالم له ولما يريد.