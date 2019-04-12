شكرا لقرائتكم خبر عن مطران البحيرة يرد على شائعة وفاته بترؤسه قداس الجمعة السادسة من الصوم المقدس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ردًا على شائعة وفاته.. ترأس الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن غربية، صلاة القداس الإلهي الجمعة الأسبوع السادس من الصوم المقدس بكنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور.
وشارك المطران صلاة القداس الآباء الكهنة وبحضور المئات من الشعب القبطي الأرثوذكسي، وأثناء القداس الالهي دشن باخوميوس بعض أواني الخدمة للكنيسة ذاتها ولعدد من كنائس الإيبارشية.
وجاء محور عظته في القداء عن لقاء الرب يسوع مع نيقوديموس وحديثه عن موضوع الولادة الثانية أي الولادة من فوق، قاصدًا المعمودية.
كانت شائعات سرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن وفاة مطران البحيرة الانبا باخوميوس إلا ان ايبراشية البحيرة نفت تلك الشائعات.
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