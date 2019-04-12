شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يشيد بيقظة قوات الشرطة في إحباط الهجوم الإرهابي على كمين «عيون موسى» بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بيقظة رجال الشرطة في صد وإحباط الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين عيون موسى بجنوب سيناء، صباح الجمعة، بعد تبادل لإطلاق النار بين قوة شرطة الكمين والإرهابيين، ما أدى إلى مقتل اثنين من الإرهابيين أثناء الهجوم على الكمين.

كما أشاد مفتي الجمهورية في بيانه، الذي أصدره اليوم الجمعة، بنجاح قوات الشرطة في توجيه ضربات موجعة للجماعات الإرهابية والقضاء على الخلية الإرهابية المكونة من 11 إرهابيًّا بشمال سيناء، وكذلك مقتل 6 إرهابيين بالخلية الإرهابية بالقليوبية.

Advertisements

ودعا المفتي إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار مصرنا الغالية، وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لأبطال القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الإرهاب.

وأكد مفتي الجمهورية أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى زعزعة أمن واستقرار وطننا، ولكنهم لن ينالوا ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين.

وشدد مفتي الجمهورية على أن العمليات الإرهابية الجبانة وما يقوم به أعداء الوطن لن تنال من عزيمة الشعب المصري ولن تزيدنا إلا إصرارًا على دحر الإرهاب واقتلاع جذوره الشيطانية.

ودعا المفتي جموع الشعب المصري إلى مساندة جهود القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الإرهاب وجماعات الغدر والضلال حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والرخاء.