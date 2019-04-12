شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يبدأ الدعاية للمبادرة الرئاسية للأجانب بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجمعة، في الدعاية اللازمة وتعريف غير المصريين المقيمين بمحافظة الشرقية بأهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية والاطمئنان على أنفسهم.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية حملة ١٠٠ مليون صحة لغير المصريين والإعلان عنها اعتبارا من غد السبت الموافق وحتى نهاية شهر إبريل بداية من عمر ١٢ سنة فأكثر.

حيث قام وكيل وزارة الصحة بالتحدث مع بعض الأشخاص السودانيين المقيمين بمدينة العاشر من رمضان وتعريفهم بموعد وأماكن تنفيذ المبادرة بالعاشر ودعوة جميع مواطنيهم وزملائهم من الجنسيات المختلفة للمشاركة .

وكيل صحة الشرقية يبدأ الدعاية للمبادرة الرئاسية للأجانب بالعاشر من رمضان‎