شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مضاعفة الأزهر لمنح طلبة أفريقيا.. 10مزايا وضوابط للحصول عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الإعلان عن مضاعفة عدد المنح المقدمة من الأزهر لطلاب القارة الإفريقية للدراسة بمعاهد وجامعة الأزهر ،الخليج 365 يرصد أهم الشروط التى وضعها الأزهر لحصول الطالب على منحة الدراسة.

1. ألا يكون مصري الجنسية.

2. ألا يُقيَّد على منحة أكثر من طالب واحد من الأسرة في وقت واحد في نفس عام القيــد أو الترشيح، وللجنة شئون الطلاب الوافدين سلطة التجاوز عن هذا القيد متى اقتضــت الضرورة ذلك.

3. يُشترط لمنحة الدراسات العليا أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في الدرجة الجامعية (الإجازة العالية أو ما يعادلها)، وللجنة شئون الطلاب الوافدين سلطـــة التجاوز عن هذا الشرط متى اقتضت الضرورة ذلك.

4. تُصرف المنحة كاملة للطالب الناجح.

5. يُحظر على الطالب الوافد الجمع بين أكثر من منحة في وقت واحد.

6. يُفتح باب التقديم للحصول على منحة من الداخل خلال الفترة من أول شهر يوليـــو حتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

Advertisements

7. تتولى لجنة شئون الطلاب الوافدين بالأزهر شغل منح الوفورات، وتكون الأولوية للقيد على منح الوفورات لطلاب الجامعة ثم المعاهد الثانوية ثم الإعدادية ثم الدراسات الخاصـة والتأهيلية ، مع مراعاة أن تكون الأولوية للطلاب المقيدين بالصفوف الأعلى في جميــع المراحل وعلى أن تكون الأولوية للطالب الناجح.كما يجوز للجنة وضع معاير للتوزيــع الجغرافي للمنح.

يتمتع الطالب المقيد علي منح الأزهر بالمزايا الاتية:

1 -الإعفاء من الرسوم الدراسية.

2 -الإقامة بمدن البعوث الإسلامية وفقا للإمكانيات المتاحة.

3 - صرف منحة نقدية شهرية.