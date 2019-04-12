شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور دير الانبا مقار ويعقد اجتماعات خاصة بالرهبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

زار قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم دير القديس مقاريوس (الأنبا مقار) ببرية شيهيت حيث التقى بمجمع رهبان الدير، وألقي عليهم كلمة روحية ، كما عقد بعض اللقاءات الفردية مع بعض الآباء الرهبان، وفقا لبيان رسمي من الكنيسة.

يذكر أن الدير شهد واقعة مقتل الانبا ابيفانيوس فى يوليو الماضى، على يد راهبين أحيلا للمحاكمة الجنائية وحصلا على حكم بالإعدام.