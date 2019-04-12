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البابا تواضروس يزور دير الانبا مقار ويعقد اجتماعات خاصة بالرهبان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

زار قداسة البابا تواضروس الثاني صباح  اليوم دير القديس مقاريوس (الأنبا مقار) ببرية شيهيت حيث التقى بمجمع رهبان الدير، وألقي عليهم كلمة روحية ، كما عقد بعض اللقاءات الفردية مع بعض الآباء الرهبان، وفقا لبيان رسمي من الكنيسة.

 

يذكر أن الدير شهد واقعة مقتل الانبا ابيفانيوس فى يوليو الماضى، على يد راهبين أحيلا للمحاكمة الجنائية وحصلا على حكم بالإعدام.

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