رئيس جامعة حلوان: الأيتام جزء أصيل من المجتمع.. وهم أمل هذا الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وطالبات قسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، زيارة إلى دار "ملائكة الأورمان للأيتام" للاحتفال بيوم اليتيم، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.
وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن "الجامعة تؤمن إيمانا تام بالحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والاهتمام".
وأضاف: "هم أمل هذا الوطن في ظل حرص القيادة السياسية على الاهتمام بهؤلاء الأطفال".
وأكد نجم أن الجامعة "حريصة على تحقيق التكافل الاجتماعى والمشاركة المجتمعية من خلال أداء دورها الاجتماعي والإنساني وتنظيم العديد من هذه الزيارات في محاولة لإدخال البهجة على قلوب هؤلاء الأطفال لأنهم جزء أصيل من المجتمع فهم أمل المستقبل لوطننا الغالي مصر".
من جانبها، أوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، أن الحفل تضمن العديد من الفقرات التى أسعدت هؤلاء الأطفال، وتم توزيع بعض العرائس التي قام بتصميمها طالبات قسم الملابس الجاهزة كهدايا للأطفال.
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