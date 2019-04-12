"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:
أعلنت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن تعاقدها لشراء ٢٤٠ ألف طن قمح.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الكمية المُتعاقد عليها من دولتي أوكرانيا ورومانيا، حيث أن الكمية المُتعاقد عليها من رومانيا هي ١٨٠ ألف طن، و٦٠ ألف طن من أوكرانيا.
وذكرت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ومنها القمح.
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