في 24 ساعة.. الداخلية توجه 3 ضربات قاتلة للإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

وجهت وزارة الداخلية عدة ضربات قاتلة للجماعات الإرهابية التي يأتي في مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، حيث تمكنت أجهزة الأمن بالوزارة من توجيه 3 ضربات مميتة للجماعات الإرهابية وقتلت 19 من عناصر هذة الجماعات خلال 24 ساعة فقط.

الخميس الأسود على الإرهاب

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القضاء على خلية إرهابية بالعريش ومقتل 11 من عناصرها، صباح أمس الخميس.

ووردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية في أحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة.

واستهدفتهم قوات الأمن وتبادل إطلاق النيران معهم والذي استمر لفترة وأسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على (2 بندقية آلية – 3 بندقية FN – 2 بندقية خرطوش – 2 عبوة متفجرة – 2 حزام ناسف).

عملية "المزرعة"

كما أعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس، مصرع 6 عناصر إرهابية من حركة حسم الإخوانية، في أحد المباني الملحقة بمزرعة، بمحافظة القليوبية، بعد مداهمة الوكر وتبادل لإطلاق النار.

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وقالت وزارة الداخلية في بيانها، إنه استكمالاً في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامناً مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإعلامية الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى.

وأكملت الوزارة، أنها رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية أحد المباني الملحقة بمزرعة بمحافظة القليوبية وكراً للانطلاق لتنفيذ مخططهم الارهابي.

وداهمت القوات الوكر وتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية والذى أسفر عن مصرع عدد 6 منهم وعثر بحوزتهم على (عدد 2 بندقية آلية عيار 7.62× 39 – 3 خزينة بندقية آلية – طبنجة 9 مم – بندقية خرطوش – العديد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة).

إحباط هجوم على كمين عيون موسى

وصباح اليوم الجمعة، تمكنت قوات الأمن من إحباط هجوم إرهابي استهدف كمين عيون موسى الأمني وتمكنت من التصدي للعناصر الإرهابية المسلحة.

حاولت تلك العناصر الإرهابية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استهداف نقطة التفتيش الأمني بعيون موسى؛ إلا أن يقظة وتجهيزات القوة قد حالت دون ذلك، وبادرت القوات بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم، مما أسفر عن مصرع اثنين من المنفذين، وعُثر بحوزة أحدهم على حزام ناسف كان مُعداً لاستهداف قوة نقطة التفتيش، وتمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل معه وإبطال مفعوله.

تم الدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستي اللازم لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة بالمنطقة المحيطة والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط باقي العناصر الإرهابية الهاربة.​