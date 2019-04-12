تشديدات أمنية بالأهرامات لتأمين حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

كثفت قوات الأمن بوزارة الداخلية من تواجدها بمنطقة الأهرامات، حيث شددت الإجراءات الأمنية بالمنطقة الأثرية ومحيطها استعدادا لسحب قرعة كأس الأمم الأفريقية التي تبدأ في تمام الثامنة مساء اليوم.

وتحتضن منطقة الأهرامات حفل القرعة مساء اليوم الجمعة بحضور نحو 400 شخصية مصرية وأفريقية وعالمية.

يذكر أن مصر تستضيف البطولة القارية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.