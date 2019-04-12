محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:
كثفت قوات الأمن بوزارة الداخلية من تواجدها بمنطقة الأهرامات، حيث شددت الإجراءات الأمنية بالمنطقة الأثرية ومحيطها استعدادا لسحب قرعة كأس الأمم الأفريقية التي تبدأ في تمام الثامنة مساء اليوم.
وتحتضن منطقة الأهرامات حفل القرعة مساء اليوم الجمعة بحضور نحو 400 شخصية مصرية وأفريقية وعالمية.
يذكر أن مصر تستضيف البطولة القارية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تشديدات أمنية بالأهرامات لتأمين حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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