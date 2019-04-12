أخبار مصر | رئيس مجموعة EHG: التعديلات الدستورية تصحيح للمسار وصناعة مستقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجموعة EHG: التعديلات الدستورية تصحيح للمسار وصناعة مستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إسلام حسام رئيس مجلس إدارة مجموعة EHG، أن التعديلات الدستورية المقترحة، بداية تصحيح المسار، لما تتضمنه من تعديل جوهري في العديد من المواد التي تهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي.

وأضاف أن التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات والمجالات، ويشعر بها القاصي والداني، انعكست بدورها على الجميع.

وحث أبناء مصر على المشاركة في صناعة مستقبل مشرق لبلدهم حتى يحصدون ثماره قريبًا، لافتًا إلى أن الهدف الأول والأخير هو الصالح العام لمصر الغالية.

وأشار إلى أن التعديلات المقررة لبعض مواد الدستور مناسبة جدًا، لأن لجنة وضع دستور 2014، كان لديها تصورات مختلفة عن مصر والمنطقة العربية، ولكنها فى الوقت الحاضر تحتاج إلى بعض التعديلات، لتكون أكثر ملائمة لنا، وللتغلب على التحديات الحالية التي تواجهها الدولة.

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وأوضح أن تعديل دستور ٢٠١٤، يأتي لأسباب أهمها أن هذا الدستور تم وضعه فى ظروف تختلف اختلافًا كبيرًا، عن المرحلة الحالية، وبالتالي فإن متطلبات المرحلة الحالية تحتم تعديل بعض المواد لاستكمال بناء الدولة، والحفاظ على استقرارها، وتحصينها ضد أي مخاطر تحيط بها.

وأكد أن التعديلات الدستورية، تأتى في مصلحة المواطن، وهى استكمال للفترة التي نعيشها حاليًا.

وقال إن كل المواد المقترحة للتعديل، لها فائدة عظيمة سوف تعود على الشعب وأن ما يتم تعديله حاليًا لبعض مواد الدستور، يأتي في صالح استقرار الدولة وتنميتها؛ لافتًا إلى أن الكل يعمل على استقرار الدولة المصرية بشكل دائم.

وتابع، نحن بصدد تعديلات ترقى إلى عدم استعلاء سلطة على أخرى، وتوزيع الاختصاصات بطريقة سليمة؛ مشيرًا إلى أن تحديد نسبة المرأة ليست تمييزًا، ولكن إعادة لحق المرأة الذي سُلِبَ منها، في وقت سابق.