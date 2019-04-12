أخبار مصر | صناع الخير والتضامن يطلقان القافلة الرابعة ضمن "حياة كريمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صناع الخير والتضامن يطلقان القافلة الرابعة ضمن "حياة كريمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية، ووزارة التضامن الاجتماعي وأوركيديا للصناعات الدوائية إطلاق القوافل المشتركة للكشف على الأنيميا والسكري والعيون في دور الأيتام والمسنين ولأطفال بلا مأوى، وتقديم العلاج المطلوب مجانًا.

صرح محمد عبد الجليل مدير المتابعة والتطوير بمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن القافلة انطلقت من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، ووقعت الكشف على جميع نزلاء الدار، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وأوركيديا للصناعات الدوائية ضمن البروتوكول الثلاثي الموقع بينهم لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"

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وأضاف عبد الجليل، أن القافلة بدأت بسحب عينات الدم من النزلاء لتحديد نسب الأنيميا وقياس مستوى السكر بالدم، إضافة إلى توقيع الكشف الطبي على العيون على أيدي أساتذة طب العيون، واستشاري الأطفال بمستشفيات جامعة القاهرة.

من جانبها صرحت، سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، محافظة الغربية هي المحطة الرابعة للقافلة الطبية بعد الفيوم وبورسعيد وبني سويف وستتوالى أعمالها دوريًا لتصل إلى كافة محافظات الجمهورية، ولفتت الألفى أن ذلك يأتى وفقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة اوركيديا للصناعات الدوائية من أجل تقديم الرعاية الصحية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا لتحسين جودة الحياة ودعم قدرات تلك الفئات المستهدفة ليصبحوا أشخاص منتجين وإيجابيين فى المجتمع.

وقالت الألفى أن القوافل الطبية تأتى فى إطار مبادرة حياة كريمة وسيستفيد من أعمالها أبناء دور مؤسسات رعاية الأيتام فى المحافظة ويبلغ عددها 25 دار بالإضافة إلى المسنين من 11 دار للمسنين، مشيرة إلى أن نتيجة الكشف الطبي للقافلة السابقة ببني سويف قد تبين من خلالها إصابة 35 بالأنيميا و47 حالة تحتاج إلى نظارات طبية و14 حالة تحويلات عمليات، وأنه قد تم صرف عدد 234 قطرات للعيون كما تم صرف عدد 70 من أدوية الأنيميا.