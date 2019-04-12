أخبار مصر | "العليا للصيادلة"تعلن كيفية التصويت فى الانتخابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العليا للصيادلة"تعلن كيفية التصويت فى الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور احمد عطية عن كيفية التصويت فى انتخابات النقابة المقرر إجراؤها الثلاثاء١٦ابريل الجاري، وتضمنت انه سيتم يوم الانتخاب تسليم الصيدلي ٧ ورقات بألوان مختلفة، كالتالي:

اللون الأخضر: اختيار مرشح واحد فقط النقيب العام لصيادلة مصر.

اللون اللبني: اختيار ثلاثة مرشحين فقط أعضاء مجلس النقابة العامة فوق السن.

اللون الازرق:اختيار ثلاثة مرشحين فقط اعضاء مجلس النقابة العامة تحت السن.

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اللون الأحمر: اختيار مرشح واحد عضو المنطقة التابع لها نقابتك الفرعية.

اللون البرتقالى: اختيار مرشح واحد فقط النقيب الفرعى لنقابتك الفرعية.

اللون الزيتى: اختيار ثلاثة مرشحين فقط، أعضاء مجلس النقابة الفرعية فوق السن، (فيما عدا القاهرة اختيار 5اعضاء والإسكندرية اختيار 4 أعضاء).

اللون البنفسجى: اختيار ثلاثة مرشحين فقط، أعضاء مجلس النقابة الفرعية تحت السن.(فيما عدا القاهرة اختيار 5اعضاء والإسكندرية اختيار4اعضاء).

وأوضحت اللجنة أن اختيار عدد اقل أو أكثر يبطل الصوت، لا يسمح للصيدلي بالإدلاء بصوته الابوجود بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح، موضحا بهما الرقم القومى والصورة الشخصية مع كارنية النقابة، وفى حالة عدم وجود الاسم بالكشوف (لعدم السداد) يمكن السداد أو تقديم إيصال بالسداد لعام 2018 باللجان الخاصة بغير المسددين.