أخبار مصر | وزير الأوقاف: الدين المعاملة.. والمال الحرام سم قاتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: الدين المعاملة.. والمال الحرام سم قاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المتاجرين بالدين لإنفاق سلعهم يؤتون وزرهم مرتين، الأولى لغشهم والأخرى لإساءتهم لدينهم وصدهم عنه، وتنفيرهم منه، لعدم تفرقة كثير من العامة بين الدين وأفعال المتاجرين به، وانخداعهم بمظهرهم الديني.

وأضاف خلال صلاة الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية، أن الدين المعاملة وأن المال الحرام سم قاتل، وأن الغش يتنافى مع الدين والوطنية والقيم النبيلة وأن السماحة في البيع والشراء سبيل الجنة، كما أكد أن الحلف الكاذب يمحق البركة ويغمس صاحبه في نار جهنم .

وبين أن الإسلام هو فن صناعة الحياة لا صناعة الموت ، وأنه عنى بكل ما يحقق الأمن النفسي والمجتمعي، موضحًا أن الناس إذا لم يأمنوا على طعامهم وشرابهم ودوائهم وكل ما يتعلق بشئون حياتهم فإنهم يعيشون في خوف وهلع ، مشيرًا إلى أن الإسلام وضع قواعد واضحة ليعيش الناس في أمن وطمأنينة ، وقد قال نبينا ( صلى الله عليه وسلم) : ” الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا”، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : “ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ”. قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: “الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِب".

وأشار إلى أن المعاملات تظهر صدق التدين من عدمه ، قال تعالى :” وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ” .