أخبار مصر | تكريم الأطفال الأيتام المشاركين في مهرجان "ارسم فرحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم الأطفال الأيتام المشاركين في مهرجان "ارسم فرحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت لجنة فنون متحدي الإعاقة، بمنظمة الأمم المتحدة "Unarts" بالتعاون مع حملة بنفكر لبكرة الأطفال الأيتام المشاركين في مهرجان ارسم فرحة احتفالا بالأطفال الأيتام من ذوي الإعاقة.

وشارك في المهرجان أعداد كبيرة من الأطفال الأيتام من ذوي الإعاقة، حيث قامت Unarts بتنظيم استعراضات شارك فيها الأطفال على ألحان الأغاني الوطنية وأغاني الفنان محمد منير، لإدخال البهجة على الأطفال المشاركين وقاموا بتوزيع الهدايا عليهم

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد الليموني، قيادي في حملة بنفكر لبكرة، والمخرج رضا عبد العزيز رئيس لجنة متحدي الإعاقة، بمنظمة الأمم المتحدة للفنون، والحسيني الكارم من قيادي الحملة.

ويحتفل العالم في أول جمعة من إبريل من كل عام، بالأطفال الأيتام لإدخال الفرحة على قلوبهم، والتركيز على احتياجات اليتيم العاطفية، ولفت انتباه العالم له ولما يريد.