أخبار مصر | الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفالات ليلة النصف من شعبان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفالات ليلة النصف من شعبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة ، وذلك بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) يوم الخميس المقبل.

وهنأ وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة .

وأكد وزير الأوقاف أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس ، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح.