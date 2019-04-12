أخبار مصر | رئيس الوزراء يشارك في قرعة كأس الأمم الإفريقية بالأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشارك في قرعة كأس الأمم الإفريقية بالأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الجمعة، في قرعة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها فى منطقة الأهرامات.

وتتجه أنظار مئات الملايين من عشاق كرة القدم داخل القارة الأفريقية وخارجها، اليوم الجمعة، صوب منطقة أهرامات الجيزة، لمتابعة حفل إجراء قرعة النسخة 32 من بطولات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

فأمام تمثال أبو الهول وتحت سفح الأهرامات، أحد أبرز المعالم الأثرية في العالم وإحدى عجائب الدنيا السبع، تجرى قرعة نسخة تاريخية ذات طابع خاص من بطولات كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخباً، كما تم نقلها إلى فصل الصيف الأوروبي، بدلاً من إقامتها المعتادة سابقاً في مطلع العام.

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وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة بقيادة رئيس الاتحاد المصري للعبة، هاني أبو ريدة، على إقامة حفل القرعة وسط أجواء مثالية وخاصة، تتناسب مع حجم الحدث الذي تترقبه مصر وهو استضافة هذه النسخة التاريخية من البطولة.

ولذا وقع الاختيار على منطقة الأهرامات وأبو الهول، التي تحظى بشهرة عالمية، لتكون مسرحاً للقاعة التي ستجرى بداخلها القرعة.

ويشهد الحفل حضور العديد من مسؤولي كرة القدم الأفريقية والعربية والعالمية، إضافة لكوكبة من نجوم اللعبة السابقين والحاليين.