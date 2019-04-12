مصر | كمين عيون موسى يتصدى بنجاح لمحاولة هجوم إرهابي ومصرع إرهابيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمين عيون موسى يتصدى بنجاح لمحاولة هجوم إرهابي ومصرع إرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الأمن فى إحباط هجوم إرهابي أستهدف كمين عيون موسى الأمني وتمكنت بحرفية من التصدى للعناصر الإرهابية المسلحة.

حيث حاولت تلك العناصر الإرهابية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 12 الجارى استهداف نقطة التفتيش الأمنى بعيون موسى، إلا أن يقظة وتجهيزات القوة قد حالت دون ذلك، وبادرت بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم ، مما أسفر عن مصرع اثنين من المنفذين عثر بحوزة أحدهم على حزام ناسف كان معداً لاستهداف قوة نقطة التفتيش ، وتمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل معه وإبطال مفعوله .

تم الدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستى اللازم لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة بالمنطقة المحيطة والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط باقى العناصر الإرهابية الهاربة.