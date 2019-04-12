رؤساء الكنائس يتفقون على قانون «الأحوال الشخصية»

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اجتماع في المقر البابوي بالكاتدرائية ينهي بنود مشروع القانون المعلقة.. متحدث «الكاثوليكية»: تم وضع اللمسات النهائية وجار الصياغة لإرساله لوزارة العدل

يبدو أن قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمواطنين المسيحيين، اقترب من الاتفاق على مواده بين الكنائس، بعد لقاء أمس، جمع رؤساء الكنائس المصرية، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلا من البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس الأساقفة والبطاركة والكاثوليك في مصر، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية، والممثلين القانونيين للكنائس لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون، تمهيدا لإرساله لوزير العدل قبل عرضه على البرلمان.

وذكر بيان صحفي عن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه «اجتمع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية في المقر البابوي بالكاتدرائية بالعباسية مع المستشارين القانونيين لمناقشة مواد قانون الأسرة الجديد للمسيحيين في مصر ووضع الصورة النهائية قبل تقديمه للجهات المختصة

وذكر بيان صحفي عن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه «اجتمع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية في المقر البابوي بالكاتدرائية بالعباسية مع المستشارين القانونيين لمناقشة مواد قانون الأسرة الجديد للمسيحيين في مصر ووضع الصورة النهائية قبل تقديمه للجهات المختصة في الدولة».

وذكر الأب هاني باخوم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أن الاجتماع مع كل الممثلين القانونيين، بخصوص قانون الأحوال الشخصية، حيث تم وضع اللمسات النهائية، وجار إعادة كتابة الأشياء التي تم الاتفاق عليها، حتى يتم تقديمها لوزير العدل، مضيفا أنه «ساد الاجتماع جو من المحبة والود والتفاهم العميق، وقدرنا على التوصل إلى صيغة موحدة للكنائس في مصر».

ويعتبر هذا اللقاء خطوة مهمة لإنهاء ملف شائك ومعطل منذ نهاية عام 2014، عندما بدأ رؤساء الكنائس المصرية وممثلوهم القانونيون في مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلا أن المشروع تعطل لعدم اتفاق الكانئس على عدد من التفاصيل التي تتباين كل كنيسة فيها عن الأخرى.

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في مارس 2017، عاد رؤساء الكنائس للاجتماع مجددا من أجل «الأحوال الشخصية»، وأنهم بصدد وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، إلا أنه لم يحدث ذلك، وربما لقاء مساء أمس، الخميس، يكون آخر حلقة من التشاور بين رؤساء الكنائس للاتفاق فيما بينهم على مشروع القانون.

كان المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، يوسف طلعت، قال لـ«التحرير»، في وقت سابق، إنه مفترض أن تعقد هذه الجلسة، وقال: «جلسة قريبا لكل الكنائس تقول فيها كل كنيسة رأيها الأخير في تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية»، وأوضح أنه سيكون اجتماع بمشاركة الكنيسة الكاثوليكية، وهو ما تم أمس، موضحا أنها ستكون «جلسة نهائية للكنائس وبعدها نتقدم للدولة خلال هذه الفترة، بتعديلاتنا ومقترحاتنا النهائية على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين».

وأوضح أن هذه الجلسة كان من المفترض أن تعقد بين الكنائس الثلاث قبل احتفالات عيد الميلاد نهاية ديسمبر الماضي ومطلع يناير الجاري، إلا أنها لم تتم بسبب ضيق الوقت خلال هذه الفترة. (اقرأ أيضا: في يد الكنائس.. هل يصدر «الأحوال الشخصية» للمسيحيين؟)

شهد مشروع القانون عدة مراحل خلال إعداده، فكانت البداية بمشروع قانون موحد، ولكن الاختلافات بين منهج كل كنيسة في التعامل مع قضية الطلاق أدخلته في مرحلة جديدة، تعد فيها كل كنيسة مشروع قانون خاصا بها، وبعد عدة جلسات، تم الاتفاق على مشروع قانون موحد، ويتم إضافة باب خاص بكل كنيسة فيما يخص النقاط المختلفة فيما بينها. (اقرأ أيضا: هل يمكن إقرار الزواج المدني في مصر؟)

أزمة شهادات تغيير الملة

ربما يكون جاء هذا اللقاء بعد بيان صدر مؤخرا عن رئاسة الطائفة الإنجيلية بشأن تداول شهادات تغيير الملة من أجل الطلاق، لم تصدر من المجلس الملي الإنجيلي العام. (للمزيد: الكنيسة الإنجيلية توضح حقيقةإصدار شهادات تغيير الملة)

وبعد هذا البيان تساءلت «التحرير»، في تقرير بعنوان «بعد أزمة شهادات «تغيير الملة».. أين الأحوال الشخصية؟»، عن القانون ومتى يجتمع رؤساء الكنائس لإنهاء التفاصيل المعلقة بين رؤساء الكنائس، وإصدار القانون، في ظل وجود مشكلات لغياب صدوره حتى الآن؟