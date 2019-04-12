شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة كورنيش النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، جولة تفقدية بمنطقة كورنيش النيل، لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمنطقة الكورنيش ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري والجمالي للشوارع والميادين الحيوية والقضاء على العشوائية وإزالة الإشغالات.

وتابع المحافظ أعمال ازالة التعديات والاشغالات على الجانب المقابل للكورنيش من الناحية الأخرى والتي كان بها تعديات وجه المحافظ برفعها وازالتها في جولات ميدانية سابقة لتوسعة حارات الطريق وزيادة عرضها ولتحقيق السيولة المروية بالمنطقة الحيوية، ضمن مشروع تطوير الكورنيش حسب الخطة والتصور الهندسي والفني المعد لهذا الغرض.

كما أكد المحافظ على ضرورة منع تجدد أية تعديات محتملة في الفترة القادمة، ورفع الإشغالات المخالفة التي كانت تشوه المنطقة، وتتسبب في تكدس مروري وزحام شديد بهذه المنطقة الحيوية التي تعد المتنفس الوحيد لأهالي بني سويف على النيل، مشيرا إلى أن تطوير الكورنيش من أولياته وتحويل المنطقة لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم خاصة مع قرب حلول فصل الصيف والذي يشهد اقبالا كبيرا من المواطنين على هذه المنطقة الحيوية.