«الداخلية» تعلن تفاصيل إحباط الهجوم الإرهابي على كمين عيون موسى بجنوب سيناء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجحت قوات الأمن في إحباط هجوم إرهابي استهدف كمين عيون موسى الأمني وتمكنت بحرفية من التصدي للعناصر الإرهابية المسلحة. وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن تلك العناصر الإرهابية حاولت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استهداف نقطة التفتيش الأمني بعيون موسى، إلا أن يقظة وتجهيزات القوة قد حالت دون ذلك، وبادرت بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم، مما أسفر عن مقتل اثنين من المنفذين وتم العثور بحوزة أحدهم على حزام ناسف كان معدًا لاستهداف قوة نقطة التفتيش، وتمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل معه وإبطال مفعوله. ودفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستي اللازم لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة بالمنطقة المحيطة والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط باقي العناصر الإرهابية الهاربة.

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