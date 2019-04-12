شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي من لجنتي التحكيم الروائي والتحريك بمهرجان الإسماعيلية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم إدارة مهرجان الإسماعيلية غدا السبت، مؤتمرا صحفيا لكل من لجنتي التحكيم الروائي والتحريك.

Advertisements

ويعقب ذلك إقامة الندوة الدولية تحت عنوان «آفاق إنتاج وتوزيع الأفلام التسجيلية في العالم»، في تمام الساعة ٣ ظهرا»، وسيتم خلالها مناقشة آليات الإنتاج المستخدمة في الدول المختلفة، وكيف أثر التطور التكنولوجي على تسيير عملية إنتاج الأفلام التسجيلية.

كما تتناول الندوة الدور الذي لعبته القنوات الفضائية ومنصات الإنترنت في إنتاج الأفلام التسجيلية وتوزيعها، والدور الذي لعبته المؤسسات وصناديق الدعم والمهرجانات السينمائية في انتشار الفيلم التسجيلي وتوزيعه في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي على رأس المتحدثين في الندوة كريس ماكدونالد، مدير مهرجان هوت دوكس بكندا، والمنتج بيدرو بيمنتا، رئيس مهرجان دوكامينا بالموزمبيق، والمنتج الكندي باريس روجرز مدير مهرجان تورنتو للفيلم الإفريقي، والمخرج والمنتج الكبير موازي نجانجورا من الكونغو الديمقراطية، والذي يقوم المهرجان بتكريمه، ومن لبنان نجا الأشقر مدير مؤسسة «نادي لكل الناس»، الباحث والناقد المصري عماد النويري، وهو مدير شركة أوزون لدور العرض بالكويت، والمخرج والمنتج التونسي محمد شلوف، والمنتجة والمخرجة المصرية هالة جلال، والمنتجة المصرية دينا أبوزيد، والمنتج والموزع السوري علاء كركوتي، ويدير الندوة المخرج والمنتج المصري أحمد رشوان.