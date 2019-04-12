شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. غادة والي تشهد عرض فيلم تسجيلي عن أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عرض فيلم تسجيلي عن إنشاء أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظات الصعيد في المنيا.

جاء ذلك على هامش افتتاح الوزيرة للمركز في منطقة «العزيمة» بمركز سمالوط في المنيا، يرافقها اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وأعضاء مجلس النواب.