شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: سعر صرف الجنيه أمام الدولار يخضع للسوق.. والبطالة انخفضت إلى 9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، ردا على أسئلة ”الخليج 365”، إن معدل التضخم - مستوى أسعار السلع والخدمات - فى مصر انخفض من أكثر من 30% فى 2017 إلى ما بين 12% و14% حاليا، وتراجع معدل البطالة من 12% إلى 9% وتحسن التصدير والحركة السياحة مؤكدا أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يخضع للسوق ويتابع صندوق النقد الدولى هذا الأمر.

وأضاف جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر صندوق النقد الدولى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الحكومة المصرية، سوف تعمل على الحفاظ على خفض معدل الدين العام ورفع معدل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفرص العمل للشباب، وتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجديد، ودعم برنامج الحماية والرعاية الإجتماعية للشرائح الأكثر ضعفا.

وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أنه تدريجيا نجد تحسنا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بما يدعم فرص العمل، وتنويع الاقتصاد والتكيف مع التطورات العالمية، مؤكدا أن الدعم تحول بشكل جيد إلى الشرائح الاجتماعية المستحقة له.

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ولفت جهاد أزعور، إلى أهمية خفض معدل الدين، كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة المقبلة، من 103% إلى 86% فى العام المالى 2020 - 2021، مؤكدا أن برنامج صندوق النقد الدولى مع مصر سوف ينتهى فى نوفمبر 2019، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولى مستمر فى التعاون المستقبلى، وسط تأكيد السلطات المصرية على استمرار الإصلاحات.

وتضم اجتماعات الربيع لمجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، المصرفيين المركزيين ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين والمدراء التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلى منظمات المجتمع المدنى والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمى، بما فى ذلك الآفاق الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المعونات.

وتعقد أيضًا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، وتعقد فعاليات اجتماعات الربيع هذا العام فى العاصمة الأمريكية، واشنطن.