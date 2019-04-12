شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحضر قرعة كأس الأمم الافريقية فى الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، مساء اليوم الجمعة ، قرعة كأس الأمم الافريقية والمقرر اقامتها فى منطقة الأهرامات. Advertisements وتشهد القرعة تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية على رأسهم يايا توريه والحاج ضيوف وسونج، من المقررأن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل .

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