شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب السودان بمجلس الأمن: قرارات المجلس العسكرى استجابة للشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير عمر دهب، مندوب السودان فى مجلس الأمن، إن قرارات المجلس العسكري الانتقالي هي استجابة لمطالب الشعب، وما يحدث في السودان شأن داخلي.

وأضاف دهب، خلال كلمته، ندعو المجتمع الدولي لدعم الانتقال السياسي في البلاد.