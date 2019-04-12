شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب السودان بمجلس الأمن: قرارات المجلس العسكرى استجابة للشعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير عمر دهب، مندوب السودان فى مجلس الأمن، إن قرارات المجلس العسكري الانتقالي هي استجابة لمطالب الشعب، وما يحدث في السودان شأن داخلي.
وأضاف دهب، خلال كلمته، ندعو المجتمع الدولي لدعم الانتقال السياسي في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب السودان بمجلس الأمن: قرارات المجلس العسكرى استجابة للشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.