بالفيديو.. ضبط موظف بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح جهود رجال الأمن في ضبط شخص يقوم بالإعلان عبر أحد تطبيقات شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" عن قدرته على تزوير وتقليد الأوراق والمستندات وشهادات جامعية لكليات مختلفة مقابل مبالغ مالية. رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام شخص بالإعلان عبر أحد تطبيقات شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" عن قدرته على تزوير وتقليد الأوراق والمستندات وشهادات جامعية لكليات مختلفة مقابل مبالغ مالية. أسفرت الجهود من الخلال الفحص أن وراء ذلك النشاط غير المشروع "موظف- مقيم بمحافظة الشرقية" مطلوب ضبطه في قضيتي "تزوير" . Advertisements عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم ضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط هاتفي محمول أحدهما يتم من خلالها التواصل مع عملائه، وبالفحص عقب استئذان الجهات القضائية تبين وجود دلائل وآثار عبارة عن رسائل نصية بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن طلبهم تحرير شهادات ومحررات رسمية على غير الحقيقة بمقابل مادى وباستكمال أعمال الفحص والتفتيش تم ضبط (الأدوات التي يستخدمها المتهم في ممارسة نشاطه الإجرامي "ماكينة تصوير ألوان- ماكينة طباعة ألوان- جهاز ليزر لتصنيع الأختام – ماكينة تصنيع كارنيهات- حاسب آلي- 100 ختم بدون بيانات تحت التجهيز- 178 ختم منسوب لعديد من الجامعات والسفارات - 33 شهادة مزورة وبيان نجاح منسوبين لعدة جامعات- 14 كارنيه خالي البيانات، 7 كارنيهات خاصة بأشخاص محددين "منسوبين لإحدى النقابات". بمواجهة المذكور اعترف بنشاطه وحيازته للمضبوطات واستخدامها في ممارسة نشاطه المؤثم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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