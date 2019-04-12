كمين عيون موسى يتصدى لمحاولة هجوم إرهابي ومصرع اثنين من الإرهابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: نجحت قوات الأمن في إحباط هجوم إرهابي استهدف كمين عيون موسى الأمني وتمكنت من التصدي للعناصر الإرهابية المسلحة. حاولت تلك العناصر الإرهابية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استهداف نقطة التفتيش الأمني بعيون موسى؛ إلا أن يقظة وتجهيزات القوة قد حالت دون ذلك، وبادرت القوات بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم، مما أسفر عن مصرع اثنين من المنفذين، وعُثر بحوزة أحدهم على حزام ناسف كان مُعداً لاستهداف قوة نقطة التفتيش، وتمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل معه وإبطال مفعوله. تم الدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستي اللازم لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة بالمنطقة المحيطة والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط باقي العناصر الإرهابية الهاربة.

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