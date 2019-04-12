وكيل "النواب": السيسي يقود إفريقيا لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد وكيل أول مجلس النواب ونقيب السادة الأشراف محمود الشريف ، بالجولات الإفريقية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالآثار الإيجابية التي تحققها في مختلف المجالات للدول الإفريقية وشعوبها.

وقال الشريف، في بيان اليوم الجمعة: "إن الرئيس السيسي يقود إفريقيا الآن للاستقلال الاقتصادي، ونحن أمام مشهد جديد لتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية للقارة برؤية حكيمة وجهد كبير للرئيس بما يحقق المصالح المشتركة بين جميع دول القارة".

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وأضاف: "سوف تشهد القارة نهضة كبيرة في البنيه التحتية، وكذلك إعادة للتراث العظيم للحضارة المصرية وعلاقتها التاريخية مع قارتها الإفريقية بما يعود بالنفع على شعوب القارة".

وقال نقيب الأشراف: "علينا جميعا نحن أبناء مصر أن نفخر بما يقدمه الرئيس السيسي، وهذا يتطلب منا جميعا بذل الجهد والوقوف خلف ومع قيادة عظيمة أعادت لمصر ريادتها واستقرارها وعلاقتها المتوازنة مع جميع دول العالم"، مشيدًا بما شهدته مصر من إصلاحات اقتصادية حقيقية ومشروعات قومية غير مسبوقة؛ بما يصب في صالح شعب مصر العظيم.

وأضاف أن ما تقوم به مصر من إصلاحات سياسية حاليا هو جزء من هذه الإصلاحات التي طال انتظارها لبناء الدولة المصرية الحديثة.