السكة الحديد: إنشاء مقرات انتخابية بمحطتي مصر والجيزة في "استفتاء الدستور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
خصصت هيئة السكة الحديد، مساحة فضاء بحرم محطة مصر؛ لإنشاء مقرات انتخابية للمغتربين، للتيسير على الناخبين الوافدين والمغتربين في محافظات بعيدة عن محافظاتهم الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال المهندس مجدي الصباغ، المتحدث الرسمي باسم هيئة السكة الحديد، لمصراوي، إنه تم تخصيص مقرات انتخابية بمحطتي مصر والجيزة تمهيدًا للاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحًا أنه جار دراسة تخصيص مكان ثالث بمحطة الإسكندرية.
ولفت إلى أن الهيئة بدأت في تجهيز المقرات الانتخابية ونصب الخيام، على مساحة تقدر بنحو 300 متر خلف مسجد محطة مصر، كخدمة للمواطنين خلال فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل مبدئي موعد عقد لجان الاستفتاء للمصريين في الخارج مصر يوم السبت 20 إبريل الجاري، ولمدة 3 أيام.
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