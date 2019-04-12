مصدر: رئيس الوزراء يحضر فعاليات قرعة أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: كشف مصدر حكومي، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيحضر فعاليات إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر تنظيمها مساء اليوم بالمنطقة الأثرية بسفح الأهرامات بالجيزة. ومن المقرر أن يشارك محافظ الجيزة في فعاليات الحدث وسط العديد من الضيوف والمدعوين. Advertisements ودفعت محافظة الجيزة بـ28 ماكينة طوارئ للكهرباء موزعة على المنطقة الأثرية والمكان المخصص لسحب القرعة؛ لضمان عدم وجود أي انقطاعات للتيار الكهربائي. اقرأ أيضًا: "أرض الأجداد جاهزة".. "الخليج 365" داخل الأهرامات قبل ساعات من كرنفال أفريقيا

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