حدث في 8 ساعات| السيسي في السنغال.. والأرصاد تعلن ذروة الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من أبرزها، توقيع مذكرات تفاهم ثنائية بين السيسي ونظيره السنغالي، وتعليق أستاذ الأزهر على واقعة خلع "بناطيل الطلاب"، والأرصاد تعلن موعد ذروة الموجة الحارة.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية:

تفاصيل لقاء السيسي ونظيره السنغالي.. وتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس السنغالي "ماكي سال"، بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة السنغالية داكار، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك في إطار الزيارة الحالية للرئيس إلى جمهورية السنغال.

وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس "ماكي سال"، رحب بزيارة الرئيس إلى السنغال في إطار جولته الأفريقية الأولى عقب تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، مشيدًا بالدور المصري الأصيل في الدفاع عن القضايا الأفريقية على الساحة الدولية ومعالجة المشاكل التي تشغل شعوب القارة، خاصةً المتصلة بملفي السلم والأمن والتنمية.

طائرة خاصة من سويسرا لنقل المشاركين بقرعة الأمم الافريقية

ستقبلت صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، والمخصصة لقرعة وبطولة كاس الأمم الافريقية، اليوم الجمعة، رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من مدينة زيورخ السويسرية.

نقلت الطائرة الفرقة الفنية، وبعض المشاركين في حفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تقام في منطقة الأهرامات مساء اليوم.

"ذروة الموجة الحارة".. الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة؛ ليسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء نهارًا، وبارد ليلا.

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على مناطق من غرب وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة.

"محاضرة عن الحياء".. أول تعليق لأستاذ الأزهر صاحب واقعة خلع "بناطيل الطلاب"

قال الدكتور إمام رمضان، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، وصاحب واقعة إجبار طلاب بكلية التربية للبنين بالقاهرة على خلع ملابسهم أثناء المحاضرة، أن خلع الطلاب "بناطيلهم" جاء خلال محاضرة لشرح "الحياء في الإسلام".

وأثار فيديو لطلاب يظهرون فيه أثناء خلعهم لـ"بناطيلهم"، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بفصله من التدريس بالجامعة.

وأضاف رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: "بعد نهاية المحاضرة الثانية في العقيدة والأخلاق الإسلامية لطلاب الشُعب العامة بالكلية، اتخذت جامعة الأزهر التي أشرُف بالانتساب إليها منذ أن كنت طالباً حتى أصبحت معلما بها منذ عشرين عاماً، قراراً بإيقافي عن العمل وإحالتي إلى التحقيق".

ننشر استعدادات التليفزيون المصري وOn sport لبث قرعة أمم أفريقيا

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تنطلق في الثامنة مساء اليوم، قرعة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، تحت سفح الأهرامات بمشاركة نحو 250 شخصًا يمثلون 54 دولة أفريقية، بينهم عدد من أساطير الكرة الأفريقية والمشاهير.

وحصلت قناة ON sport على حقوق بث القرعة حصريًا، بالإضافة إلى التليفزيون المصري عبر قنواته الأرضية وهي الثانية و"نايل سبورت".

وينشر "الخليج 365" خطة القناتين لبث القرعة.

أعلن هشام رشاد، نائب رئيس التلفزيون المصري للبرامج الرياضية، أن القناة الثانية بالإضافة إلى النيل للرياضة التابعة لقطاع القنوات المتخصصة ستقومان ببث ونقل قرعة كأس الأمم الإفريقيا 2019.

وزيرا النقل والإسكان يبحثان إنشاء محطة قطارات جديدة

بحث المهندس كامل الوزير وزير النقل، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، عددًا من المشروعات المشتركة بين الوزارتين وذلك بحضور قيادات الوزارتين.

وبحسب بيان لوزارة النقل اليوم الجمعة، استعرض الوزيران التعاون والتنسيق بين الوزراتين بشأن إحداث التكامل بين مشروع ترعة الزمر والخط الثالث لمترو الأنفاق ومجمع خدمات السكك الحديدية ببشتيل الذي سيشمل إنشاء محطة قطار شمال الجيزة، من أجل تحقيق تكامل في وسائل المواصلات والخدمات المقدمة في المشروع بما يسهل تنقل الأفراد ويعزز سيولة الحركة المرورية في المنطقة.

أم تعرض مولودها للبيع.. و"قومي الطفولة" يكشف تفاصيل إنقاذ الطفل

أحبط المجلس القومي للطفولة والأمومة، محاولة بيع أم لطفلها بعد ولادته بأشهر قليلة بأحد مستشفيات الإسكندرية.

ووجهت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان اليوم الجمعة الشكر للنيابة العامة؛ للجهد الكبير في إنفاذ حقوق الطفل، موضحة أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، تلقى بلاغا من نائب رئيس وحدة الأطفال حديثي الولادة بأحد مستشفيات الإسكندرية، يفيد بتشكك طبيبة في عزم أم على بيع ابنها الرضيع بعد ولادته، حيث قامت السيدة بترك الطفل بعد ولادته مباشرة، ورفضت استلامه الأمر الذي اضطر إدارة المستشفى إلى تحرير محضر ضد تلك السيدة لرفضها استلام ابنها وتعريض حياته للخطر.

نشاط السيسي في أسبوع: لقاء ترامب.. وجولة لـ 3 دول أفريقية

تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث التقى بوزير الخارجية الروسي، ومجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، وقام بجولة خارجية شملت زيارة الولايات المتحدة وغينيا وكوت ديفوار والسنغال، حيث أجرى مباحثات هامة تتعلق بدعم العلاقات وتوسيع التعاون في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي باستقبال سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وأعرب عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع روسيا، والحرص على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن أهمية تكثيف التشاور والتنسيق حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة "بدر 2019"

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الختامية للمناورة "بدر 2019"، التي نفذتها وحدات من الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية على مدار الأيام الماضية، وتأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

الصحة تُحذر من مطهر موضعي بالأسواق

حذرت وزارة الصحة من استخدام مستحضر "purifier topical disinfectant"، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، منشورًا حمل رقم (15 لسنة 2019)، بضبط المستحضر الذي يستخدم كمطهر موضعي وقاتل للبكتيريا، والمدون عليها رقم التسجيل 032/2014، وإنتاج شركة بانكس فارم.