"28 مولد كهرباء وأعلام وزهور".. كيف تستعد "الجيزة" لقرعة أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تحتضن المنطقة الأثرية بسفح الأهرامات، اليوم الجمعة، إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة استعدت جيداً لاستقبال الحدث، حيث تم تكثيف الأعمال خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية إلى المنطقة الأثرية بالأهرامات.

وأكد المحافظ -في بيان اليوم- رفع كفاءة النظافة بمحيط المنطقة الأثرية وشوارع الهرم وفيصل والمنصورية وميدان الرماية وطريق الأسكندرية الصحراوي، إضافة إلى دعم الميادين بالزهور والورود لاستقبال الوفود الأجنبية المتابعة للحدث وممثلي الدولة الإفريقية المشاركة بالبطولة.

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وأشار إلى الدفع بـ 28 ماكينة طواريء للكهرباء موزعة على المنطقة الأثرية والمكان المخصص لسحب القرعة؛ لضمان عدم وجود أي انقطاعات للتيار الكهربائي في ظل وجود العديد من القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية ووحدات النقل التليفزيوني لبث الحدث مباشر.

وشهدت ميادين محافظة الجيزة والجزر الوسطى بمحيط المنطقة الأثرية لافتات الترحيب بالضيوف المشاركين وأعلام الدول الإفريقية المشاركة في نسخه الكان 2019، وهي: مصر، الكاميرون، مدغشقر، تونس، السنغال، المغرب، مالي، الجزائر، نيجيريا، غينيا، موريتانيا، كوت ديفوار، أوغندا، زيمبابوى، كينيا، غانا، أنجولا، بوروندي، وغينيا بيساو، ناميبيا، الكونغو الديموقراطية، بنين، تنزانيا، وجنوب إفريقيا.

يذكر أن محافظ الجيزة سيشارك في فعاليات الحدث اليوم وسط العديد من الضيوف والمدعوين.