"مفيهاش توفير".. 10 معلومات عن التذاكر الأسبوعية للقطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، توفير خدمة جديدة للمسافرين بإصدار تذاكر سفر أسبوعية بالقطارات المميزة والمطورة "للمسافة أكثر من 20 كم"، وذلك بدءًا من غد السبت.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير للمسؤولين بهيئة السكك الحديدية باتخاذ إجراءات وآليات جديدة تسهل من سفر الركاب وتخفيف الضغط على شبابيك التذاكر، وخاصة مع تطبيق مبادرة التصدي لركوب القطارات دون تذكرة.

وقال محمود ماهر، رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بالهيئة، لمصراوي، إن التذاكر الأسبوعية، تهدف لراحة الركاب وصراف التذاكر بالمحطات، مؤكدًا "ليس بها توفير مادي".

وتنشر "الخليج 365" أبرز 10 معلومات عن التذكرة الأسبوعية:

- تتيح لحاملها التوجه مباشرة لركوب القطارات.

- مخصصة للقطارت المميزة والمطورة.

- تيسر على جمهور المسافرين وتوفر الوقت والجهد.

- تخفف حدة الزحام أمام شبابيك التذاكر سواء بمحطات القيام أو محطات الوصول.

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- تتضمن 12 رحلة.

- محددة بفترة زمنية لمدة 6 أيام من تاريخ الحصول عليها.

- تخصص لها شبابيك محددة بالمحطات.

- تبدأ السبت 13 أبريل الجاري.

- طمس البيانات والتواريخ يعرضها للاتلاف.

- للمسافة أكثر من 20 كم.

- التذكرة تدفع مرة واحدة على 12 رحلة.

- ليس بها توفير مادي "ليست اشتراكات مخفضة".