وزير الثقافة تكرم 5 من مبدعي المسرح السكندري الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
تشهد وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، في السادسة، مساء بعد غد الأحد، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، تكريم خمسة من المبدعين الذين أثروا المسرح السكندري.
يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الحرية المسرحي، والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية تحت عنوان "دورة الدكتور أبو الحسن سلام"، وترأسه هذا العام الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز.
وصرح رئيس قطاع الصندوق الدكتور فتحي عبد الوهاب بأن المهرجان يكرم هذا العام الكاتب والشاعر خميس عز العرب، والفنان حسني شتا، وأسماء الراحلين عزت الإمام، وماجد الهجرسي، ومحمد شمس ، مضيفًا أن وزيرة الثقافة ستشهد خلال الاحتفالية تخريج الدفعة الخامسة من "ستوديو الممثل" تحت إشراف المخرج محمد مرسي، والاعلان عن فتح باب التقديم للدفعة السادسة.
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