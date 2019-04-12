"الوطنية للانتخابات" تستجيب لمقترحات "الهجرة" بشأن تصويت المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الدستور المصري نص على رعاية الدولة لمصالح المصريين في الخارج، وكفالة حقوقهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع، وإسهامهم في تنمية الوطن، ومن ثم وجب على المصريين فى الخارج أن يتمسكوا بالتمتع بهذا الحق وأداء هذا الواجب، مشيرا إلى أهمية أن يحرص المصريون في الخارج على المشاركة الإيجابية في أي استحقاق.

ونقل بيان لوزارة الهجرة، عن "الشريف"، قوله: إن المصريين في الخارج هم جزء أصيل لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، وأنهم بوعيهم الكبير لن يتأخروا عن أداء واجبهم وتقديم كل ما يستطيعون تقديمه من أجل رفعة وتقدم مصر، ولهذا فإننا ندعوهم إلى النزول والمشاركة وأن يكونوا عونا وقوة دافعة لنا في الداخل للنجاح والتقدم، حال إقرار التعديلات الدستورية من البرلمان".

وأشار إلى حرص وزارة الهجرة، من خلال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على التواصل المستمر والدائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لبحث سبل تيسير أداء هذا الواجب الدستوري للمصريين في الخارج، وتذليل أية عقبات في سبيل قيامهم بأداء واجبهم نحو وطنهم العزيز مصر.

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وأوضح، أن وزيرة الهجرة، عرضت خلال اجتماعها بالهيئة الوطنية ما أبداه المصريون بالخارج من مقترحات وملاحظات خلال أي استحقاق انتخابي، لتمكينهم من المشاركة الواجبة في أي استحقاق، وذلك من خلال مراعاة إجازاتهم، وأن يكون التصويت على ثلاثة أيام.

وأضاف، أن الهيئة رحبت بما تم عرضه من مقترحات، تيسيرًا على المواطنين في الخارج في ممارسة حقهم الدستوري، باعتبارهم جزءًا أصيلا من أبناء هذا الوطن العظيم.

وأكد "الشريف"، تقديم كافة أشكال الدعم والتيسير للمصريين بالخارج خلال عملية الاستفتاء حال موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن آلية التصويت ستكون بمقر السفارات والقنصليات، وكل مصري متواجد أو مقيم بالخارج يمكنه التصويت بجواز سفره أو بطاقته الشخصية حتى لو كانت منتهية.