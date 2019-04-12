مصر | ضبط 25 طن حنة ضارة بصحة الإنسان داخل مصنع غير مرخص بأطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 25 طن حنة ضارة بصحة الإنسان داخل مصنع غير مرخص بأطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عن قيام "كامل ا ع ا" صاحب مصنع لإنتاج الحنة بدون ترخيص بمنشأة سليمان دائرة مركز اطفيح بتجميع كميات كبيرة من الحنة المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مستغلا زيادة إقبال المواطنين علي تلك الأصناف وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسببا إضرارا جسيمة بصحة المواطنين.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة مكونة من ضباط وأفراد الإدارة بالاشتراك مع مفتش التموين استهدفت المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط عيد س ف، المدير المسئول عن المصنع وتم ضبط 3500 كرتونة (حنة) بداخلها 50 كيس زنة الكيس 90 جرام مدون عليها حنة التاج الممتازة، أم درمان السودان، 200 شيكارة (حنة خام) معبأة داخل شكائر زنة الشيكارة 50 جوال مدون عليها مطاحن سين للغلال دقيق قمح فاخر 1000 كرتونة فارغة، وبلغ اجمالي المضبوطات 25 طن و750 كجم حنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جاء بتقرير مفتشي الأغذية والتموين والمرافق، وتم التحفظ على المضبوطات وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تجديد حبس عميد شرطة بالمعاش ضبط بحوزته 100 فرش حشيش بالطالبية

Advertisements

جددت النيابة العامة حبس عميد شرطة بالمعاش، وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 100 فرش حشيش، بمنطقة الطالبية.

وكانت كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن مفاجأت مثيرة، حول واقعة القبض على عميد شرطة بالمعاش، وبحوزته 100 فرش حشيش، بمنطقة الطالبية، وتبين أنه كان يعمل مأمورا بأحد السجون، أثناء فترة عمله بمصلحة السجون، كما تبين أن المتهم الثاني في الواقعة، بلطجي، وكان مسجونا على ذمة أحد القضايا، ويعمل في تجارة المخدرات.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها اتجار "علاء الدين. ح. أ"، عميد شرطة بالمعاش، "عمار.س.س.إ"، عاطل، في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية بعد استئذان النيابة العامة، والقبض عليهما بدائرة قسم شرطة الطالبية، وضبط بحوزتهما حقيبتان يحتويان على 100 فرش حشيش، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر رقم 6577 جنح قسم شرطة الطالبية، لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.