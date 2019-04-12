مصر | "قبل شم النسيم".. إحباط ترويج 13 طن رنجة فاسدة بأطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قبل شم النسيم".. إحباط ترويج 13 طن رنجة فاسدة بأطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، إلى قيام مصطفي أ خ م م، 40 سنة، صاحب ثلاجة لحوم واسماك بدون ترخيص، كائنة بدائرة مركز اطفيح، بتجميع كميات كبيرة من الرنجة المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الادمي، مستغلا زيادة اقبال المواطنين علي تلك الأصناف وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسببا اضرارا جسيمة بصحة المواطنين.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وتشميع الثلاجة، ومصادرة المضبوطات، وبإعداد مأمورية مكونة من ضباط وأفراد الإدارة بالاشتراك مع مفتش التموين ومداهمة الثلاجة المشار إليها وبالتتفتيش عثر علي 2500 كرتونة معبأة ( رنجة مدخنة ) داخل صناديق خشبي زنة الصندوق 5 كجم مدون عليها، انتاج شركة الجوهرة السلام للتصنيع والكائنة 115 طريق مصر اسكندلرية الصحراوي غير صالحة للاستخدام الادمي

بلغ اجمالي المضبوطات ( 12 طن و500 كجم ) رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمي كما جاء بتقرير مفتشي الأغذية والتموين والمرافق، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بمديرية أمن الجيزة

صدق اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على حركة التنقلات التي إعتمدها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وشملت الحركة نقل المقدم محمد أبو زيد وكيل لفرقة الدقي والعجوزة، وتولي المقدم مجدي موسي منصب رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، خلفا للرائد أحمد ربيع بعد نقله لمحافظة المنوفية، وتولي المقدم أحمد نصر وكيلا لفرقة كرداسة ومنشاة القناطر.

وتضمنت الحركة نقل المقدم محمود بسيوني نائب مأمور اوسيم، إلى إدارة تأمين اكتوبر، وتعيين المقدم ياسر أمين نائب مأمور أبو النمرس، بدلا منه، وتولي المقدم محمد نشأت نائب مامور أبو النمرس، وجاء ذلك لضخ دماء جديدة داخل أقسام ومراكز قطاع أمن الجيزة.

