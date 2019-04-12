مصر | خلال مداهمات أمنية.. ضبط 47 تاجر مخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. ضبط 47 تاجر مخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 57 متهم – 47 إتجار – 10 تعاطي –- 2395 جرام حشيش – 530 أقراص – 280 جرام إستروكس -176 جرام هيروين 170 جرام بانجو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 9 متهم – 8 دفاع–2 بندقية خرطوش بامب اكشن – 3 طبنجة عيار 9مم -4 فرد خرطوش محلى الصنع 29 طلقة مختلفة الاعيرة

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.و

ضبط صاحب شركة للخدمات الملاحية لتزويره المحررات لراغبي العمل بالشركات الأجنبية بالإسكندرية

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القت مباحث الاموال العامة، القبض على صاحب شركة للخدمات الملاحية بالإسكندرية لقيامه بتسفير وإلحاق راغبى العمل بشركات الملاحة الأجنبية بموجب مستندات مزورة، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة للمباحث الاموال العامة بغرب الدلتا قيام (صاحب شركة للخدمات الملاحية ومقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تسفير وإلحاق راغبى العمل بشركات الملاحة الأجنبية بموجب مستندات (مزورة ) من خلال تزوير شهادات خبره لهم منسوب صدورها لإحدى الوزارات، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لمساعدتهم على الهجرة غير الشرعية متخذًا من مكتبه الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وقيامه بالترويج للمستندات المزورة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل الحصول غلى مبالغ مالية تتراوح ما بين 6 و7 آلاف جنيه للمستند"الشهادة المزورة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطه حال تواجده بالمكتب وعثر بحوزته على (2جهاز لاب توب يحويان بداخلهما على مجموعة من التأشيرات لدول مختلفة وكذا مجموعات كبيرة من عقود العمل وشهادات الخبرة وبطاقات إئتمان بأسماء أشخاص مختلفة - طابعة "إسكانر" تستخدم لسحب وطباعة المحررات من أجهزة الحاسب الآلى - 6 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة - 3شهادات منسوبة لإحدى الوزارات الحكومية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد عمل أصحابها (بمهنة بحرى على السفن) ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزور" - 26 شهادات منسوبة لإحدى الأكاديميات وجهات آخرى لأشخاص مختلفة والتى تفيد إجتيازهم دورات السلامة البحرية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية المزور - 2 شهادات تحركات منسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية "مزورين" ).

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه للواقعة وتولت النيابة المختصة مباشرة التحقيقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

