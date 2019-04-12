أخبار مصر | محمد المرسي: الإعلام الرياضي يحتاج إلى مراجعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد المرسي: الإعلام الرياضي يحتاج إلى مراجعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن معالجات صحفية غير مهنية واستخدام عناوين صحفية مثيرة ومهينة في الوقت نفسه، امتدت للأسف إلى الصحافة القومية التي نعتز بالتزامها بالمهنية والأخلاقيات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الإعلام الرياضي، سواء في الصحافة أو على الشاشات، بحاجة ماسّة إلى معرفة ووقفة ومراجعة لأسس وقواعد العمل الإعلامي، والتي تتسق مع ما نؤكد عليه دائمًا أن "الرياضة أخلاق".