أخبار مصر | انطلاق مهرجان "ارسم فرحة للأطفال ذوي الإعاقة" بالتعاون مع حملة "بنفكر لبكرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق مهرجان "ارسم فرحة للأطفال ذوي الإعاقة" بالتعاون مع حملة "بنفكر لبكرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مؤسسة Unarts، بالتعاون مع حملة "بنفكر لبكرة" اليوم الجمعة مهرجانا تحت عنوان ارسم فرحة للأطفال ذوي القدرات الخاصة، للاحتفال بالأطفال الأيتام من ذوي الإعاقة.

شارك في الحضور الأستاذ أحمد الليموني، قيادي في حملة "بنفكر لبكرة"، والحسيني الكارم من قيادي الحملة، والمخرج رضا عبد العزيز رئيس لجنة متحدي الإعاقة، بمنظمة الأمم المتحدة للفنون،

ويحتفل العالم في أول جمعة من إبريل من كل عام بالأطفال الأيتام، لإدخال الفرحة على قلوبهم، والتركيز على احتياجات اليتيم العاطفية، ولفت انتباه العالم له ولما يريد