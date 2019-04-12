أخبار مصر | حصاد وهدافو الجولة الـ 25 في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد وهدافو الجولة الـ 25 في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجولة 25 بالمجموعة الأولى، تسجيل 19 هدفا وحسمت جميع المباريات بالفوز لأحد طرفى المباراة دون وجود تعادلات.

أسوان تمكن من مواصلة انتصاراته رغم صعوده للدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل بعدما تغلب على ديروط بهدفين دون مقابل فيما تغلب بنى سويف على ضيفه النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف .

الألومنيوم تمكن من تحقيق فوز كبير أمام تليفونات بنى سويف بثلاثية نظيفة فيما عاد الفيوم بفوز غال أمام سوهاج بهدفين مقابل هدف وحيد .

المنيا إكتسح مرمى ناصر ملوى برباعية نظيفة فيما تغلب تحرير اسوان على مستضيفه الوليدية بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً فوز الإعلاميين بهدفين مقابل لا شئ أمام طهطا .

- نتائج مباريات الجولة ٢٥ - المجموعة الأولى:

أسوان 2 ديروط 0

أسوان: أحمد حسين ، إسلام محمد

ديروط : لم يسجل أهداف

بنى سويف 2 النصر للتعدين 1

بنى سويف : معتز محروس ، مصطفي الصفتى

النصر للتعدين : مصطفى جمال

الألومنيوم 3 ت.بنى سويف 0

الألومنيوم : مراد صبرى ، محمود المنشاوى ، ميلاد أجانون

ت.بنى سويف : لم يسجل أهداف

سوهاج 1 الفيوم 2

سوهاج : مصطفى سمارة

الفيوم : كريم الشافعى ، محمد محمود

المنيا 4 ناصر ملوى 0

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المنيا : عمرو عثمان "هدفين" ، محمود سمير ، محمد السونار

ناصر ملوى : لم يسجل أهداف

الوليدية 1 تحرير أسوان 3

الوليدية : محمود عاشور

تحرير أسوان : أحمد عبدالرازق ، أحمد فوزى ، أحمد مجدى

الإعلاميين 2 طهطا 0

الإعلاميين : أحمد كمال ، خالد سعيد

طهطا : لم يسجل أهداف

ترتيب فرق المجموعة الأولى - الجولة ٢٥

١ أسوان ٥٥ نقطة

٢ بنى سويف ٤٩ نقطة

٣ الإعلاميين ٤٣ نقطة

٤ المنيا ٤٠ نقطة

٥ ت.بنى سويف ٤٠ نقطة

٦ الألومنيوم ٣٦ نقطة

٧ ديروط ٣٥ نقطة

٨ سوهاج ٣٣ نقطة

٩ طهطا ٣٣ نقطة

١٠ النصر للتعدين ٢٨ نقطة

١١ الفيوم ٢٨ نقطة

١٢ تحرير أسوان ٢٥ نقطة (هبط للقسم الثالث)

١٣ م.ش.ناصر ملوى ١٤ نقطة (هبط للقسم الثالث)

١٤ الوليدية ١٠ نقطة (هبط للقسم الثالث)